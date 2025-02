Ilrestodelcarlino.it - I concerti per ’Conoscere la musica’

Ventiquattro, da domani al 26 novembre, per celebrare i trent’anni dell’associazione Conoscere la Musica – Mario Pellegrini. Nata nel 1995 su iniziativa di alcuni musicisti e appassionati frequentatori della storica rassegnastica bolognesela, ideata nel 1974 e curata per anni proprio da Mario Pellegrini a cui oggi è intitolata l’associazione. Tra nomi d’eccezione e giovani talenti vincitori di concorsi internazionali, il ricco cartellone mantiene fede alla missione con cui l’associazione nacque nel 1995: "Avvicinare tutti, soprattutto le nuove generazioni, alla musica ‘bella’, di repertorio", spiega il presidente Roberto Iovine. Non a caso, i biglietti – prenotabili al numero 3318750957 o via email a [email protected] – sono gratuiti per gli under 16.