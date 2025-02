Dilei.it - I come Isoflavoni: cosa sono e dove trovarli

Glidelle molecole naturali presenti in alcuni alimenti di origine vegetale,legumi, cereali e prodotti derivanti dalla soia, e noti per le loro azioni benefiche sull’organismo. Questi composti naturali presentano una struttura molto simile a quella degli estrogeni prodotti dall’organismo umano e per questo hanno effetti talvolta sovrapponibili. In questo articolo si analizzeranno nel dettaglio gli, cercando di capire aservono virgola in quali alimenti è possibilee perché risultano fondamentali per la dieta.gli?A livello chimico, gliuna classe di composti fenolici che appartiene alla più grande famiglia dei flavonoidi. Tali composti naturali si distinguono per una struttura molecolare molto simile a quella degli estrogeni umani.