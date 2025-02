Ilrestodelcarlino.it - I cittadini puliscono la ’stradina’ del quartiere

Per decoro ma anche per la sicurezza della mobilità nel, per chi ci abita e per chi si trova a passare. Doppio impegno domenica mattina a Casalecchio, per il gruppo di volontari riuniti nel gruppo deiattivi, che si sono dati appuntamento nella zona Chiusa-Canale, a ridosso del sentiero che da via Andrea Costa porta al parco fluviale Romainville. Una ‘stradina’ (nella foto) utilizzata da tanti residenti della zona che trovano rischioso inoltrarsi lungo la via Canale, "dove sono assenti marciapiedi, ma anche paletti di protezione dei pedoni, delle carrozzine, delle bici e passeggini, tutti sempre a rischio di essere schiacciati o travolti da Suv o corrieri sparati a tutta velocità nella stradina", spiegano gli esponenti di questo gruppo, già titolare di un patto di collaborazione col Comune.