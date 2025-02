Anteprima24.it - I Carabinieri intensificano i controlli per il contrasto alla criminalità

Tempo di lettura: 2 minutiIn linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione dicomune e predatoria promossa dal Comando Provinciale deidi Avellino. L’obiettivo è quello di creare una rete capillare di posti di controllo preventivi, strategici per intercettare soggetti malintenzionati, soprattutto nelle aree più esposte al cosiddetto pendolarismo criminale.In questo contesto, la Compagniadi Mirabella Eclano sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di oltre 40 militari, si concentrano principalmente tra i comuni di Venticano e la Valle Ufita.Proprio a Venticano, durante un controllo nei pressi del casello autostradale di “Castel del Lago”, l’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano ha fermato un’auto sospetta con a bordo tre uomini, tutti con a carico vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.