I campioni del Super Bowl | Non andiamo alla Casa Bianca La delusione di Donald Trump

C’era un’unica cosa che avrebbe potuto infastidire i sostenitori dipiù della sconfitta dei Kansas City Chiefs al: il rifiuto dei Philadelphia Eagles, vincitori della partita, di partecipare al tradizionale ricevimentoin onore deidel football. Questa possibilità è stata ora sollevata, ma ha generato confusione. Un post su X, da parte dell’account molto seguito Eagles Nations, ha rivelato che la squadra avrebbe deciso, a «larga maggioranza», di non incontrare. Tuttavia, non ci sono state dichiarazioni ufficiali, poiché lanon ha ancora inviato l’invito.Lo scoop, riportato dversione americana del tabloid Sun, cita una «fonte ben informata» e suggerisce che i vincitori avrebbero detto un «no massiccio» a. Il movimento Maga ha subito attaccato gli Eagles per questo «affronto».