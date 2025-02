Amica.it - I beauty trend dalla London Fashion Week

Ciglia esagerate, sopracciglia colorate, trucco tono su tono e il ritorno dello strobing: le collezioni autunno/inverno 2025 e idellahanno dimostrato che il mondo del make up attinge al passato per guardare al futuro, riportando in auge tendenze rivisitate in chiave moderna, originale, innovativa e, perché no, un pizzico esagerata e stravagante.Colori accesi e texture variegate: idellaParola d’ordine: sperimentare. E per le settimane della moda londinesi non c’è niente di più divertente che giocare con il colore, declinato nelle texture più disparate. E così sulle guance compaiono macchie di blush rosa, su labbra e occhi fanno capolino tocchi di colore acceso nelle nuance della terra, dall’arancio al terra di Siena bruciata, per un make up tono su tono.