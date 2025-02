Ilrestodelcarlino.it - I 90 anni di Gino, ’Il segretario’ di Castel di Lama

Novanta: questo il traguardo del nostro affezionato lettoreSimonetti, il segretario, come tutti lo chiamano adi, visto che per 40ha ricoperto il ruolo di segretario nella scuola media ‘Enrico Mattei’ adi. Una vita a servizio della scuola e della cittadina, visto che per 30è stato anche nella Pro Loco di. Il suo impegno sociale è indiscutibile. "Sono nato in via Diaz, la Rua Ceca, sono un lamense doc, della Bottegola – racconta –. Eravamo 10 figli, mio padre era Romanì, vendeva vino nella rua Ceca. Sono entrato nel comune didinel 1956, con le giornate obbligatorie e poi il 1 ottobre del 1959 sono stato assunto come segretario della scuola media ‘Enrico Mattei’ didi, quando allora era preside Noricini Pala e il segretario del comune era Mario Mariani.