Ultimouomo.com - I 23 giorni dell'ultimo Arrigo

Leggi su Ultimouomo.com

Il 3 gennaio del 2001, davanti a unae panchineo stadio di Yokohama,Sacchi passeggia senza quel nervosismo che siamo abituati ad attribuirgli. È serenissimo. È stato chiamato per allenare, termine decisamente esagerato, una selezione di stelle contrapposta a una rappresentativa mistae Nazionali di Corea del Sud e Giappone, in una sorta di gran galà di avvicinamento ai Mondiali del 2002, organizzati dai due Paesi asiatici. Per gli appassionatie statistiche, finisce 1-1: apre al 17’ del primo tempo Ko Jong-Su, risponde al 27’a ripresa un ormai appassito Robert Prosinecki, che sta muovendo parte degli ultimi passia sua carriera al Portsmouth insieme al ventenne Peter Crouch. Sacchi non allena dal febbraio 1999, questi due anni di riposo sembrano avergli restituito una voglia di vivere e respirare calcio che non credeva nemmeno più possibile.