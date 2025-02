Ilprimatonazionale.it - Hunters on a White Field: il pericolo viene da noi stessi

Roma, 25 feb – Ogni volta che vedo un nuovo film (specialmente horror) diretto da una donna, metto la mano alla pistola. Ovviamente ci sono delle eccezioni che mi rendono molto fiera (?) di far parte della categoria. Come le francesi Julia Ducournau (Rage, Titane) e Coralie Fargeat (The substance). O l’americana Mary Lambert (Pet Semetery, American Psycho), solo per citare le più conosciute – ma ne mancheranno un paio – e, new entry, la svedese Sarah Gyllenstierna, alla sua prima prova dietro la MDP con l’eccellenteon a.La virilità nella società modernaEd è veramente una sorpresa vedere un tema del genere trattato in modo così profondo e virile da parte di una donna. Se, solo in superficie, il soggetto del film è la caccia, Sarah (l’origine della sua famiglia sprofonda nell’antichità) riesce ad approfondire sia il tema della ricerca della virilità nella società moderna, il ritorno ad una dimensione umana archetipica, l’immersione nell’atto cosmogenico primitivo, la riattualizzazione del mito del cacciatore, sia quello dell’esaurimento cosmico.