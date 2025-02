Ilfattoquotidiano.it - Homeschooling, l’apprendimento senza banchi che passa dalla natura e dal paesaggio

Si chiama, anche se in italiano il termine amministrativo che la identifica è “istruzione parentale”. Se ne parla spesso, anche perché finisce, talvolta, per essere accusata di isolare i ragazzi e sottrarli all’importante socialità della scuola. Ma, come spiega Sergio Leali nel bel libro. Una scelta consapevole oltre gli slogan (Terra Nuova), l’istruzione parentale è cosa ben diversa da come la si racconta (nel libro si trovano anche le risposte a tutti gli aspetti pratici e tecnici dell’istruzione parentale).Anzitutto, l’può essere diversacosiddetta “scuola parentale”, ad esempio un insieme di persone e genitori che creano una scuola dove alcuni ragazzi vanno. Nell’vero e proprio, i protagonisti sono i genitori, che sono “coinvolti direttamente o in misura significativa sia nel momento della progettazione, che della gestione e dell’attuazione del”, spiega Leali.