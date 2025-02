Europa.today.it - Hockey, un gol 'fantasma' condanna la Libertas contro la terza della classe

Leggi su Europa.today.it

Sedicesima di campionato amara per laForlì, sconfitta al pattinodromo di via Ribolle dall'Asiago Vipers, compaginein campionato e pronta per la volata finale. Forlì inizia senza troppi timori reverenziali che si erano visti anche solo nel girone d’andata, non si chiude a.