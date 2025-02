Lanazione.it - Hockey Prato dura un tempo. Poi il Castiglione dilaga

: Saitta (Bussotti), Maldini, Buralli, Cabella, Guarguaglini, Santoni, Montauti, Brunelli, La Sorsa. Allenatore: Bracali: Vespi Alessandro (Barsi), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bianchi. Arbitro: Trevisan di Viareggio. Marcatori: 13’21“p.t. Buralli, 13’34“,Maldini, 14’59“, Capuano Alberto (tiro diretto), 18’53“, Maldini, 23’14“, Montauti 14’15“ s.t. Brunelli, 17’45“, Guarguaglini, 19’; Brunelli, 19’18“ Santoro, 22’16“ Barbani. L’torna sconfitta dalla pista delper 7-3 nel match valido per il campionato di serie A2 nazionale maschile. Un ko che consente ai padroni di casa di agganciare il Camaiore in testa alla classifica. I ragazzi di coach Bianchi erano privi di Baldesi e con il portiere Vespi che nella ripresa è stato sostituito dal giovanissimo Barsi all’esordio in campionato.