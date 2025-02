Sport.quotidiano.net - Hockey inline serie a. Carli illude i Warpigs. Poi rimonta Asiago

Che peccato per la LibertasForlì, che sabato sera al pattinodromo di via Ribolle ha ospitato i Vipers di, in una sfida che vedeva la quarta forza del campionato opporsi alla terza. E isono andati vicino a portare a casa un punto, ma alla fine sono gli ospiti ad esultare 1-2. Sono stati i padroni di casa ad andare in vantaggio con una discesa di. A pochi secondi dal suono della sirena del primo tempo, Rossetto sfrutta un powerplay. Nella ripresasi porta in vantaggio. Gli altri risultati: Vicenza-Tigers Trieste 10-2, Cittadella-Legnaro 5-6 (ot), Milano-Torre Pellice 3-0 ed Edera Trieste-Cus Verona 4-0. Classifica: Vicenza 45, Milano 44,39, Forlì 24, Legnaro e Tigers Trieste 22, Cittadella 18, Edera Trieste 14, Cus Verona 10, Torre Pellice 2. e.