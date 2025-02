Ilfattoquotidiano.it - “Ho prenotato una camera su Booking, stavo dormendo e mi sono trovato uno sconosciuto davanti al letto”. La risposta dell’assistenza clienti è incredibile

Disavventura di un italiano a Londra. Prenota suunain un B&B con self check-in e nel cuore della notte si trova unoalche, come lui, disponeva dei codici di accesso. Su TikTok un utente che si fa chiamare Antomuia racconta quanto accaduto durante una vacanza nella città inglese e si riprende mentre parla al telefono con un’operatrice di: “e miunoal” le dice. “E quindi?” replica la donna dall’altra parte del telefono, lasciando interdetto il turista che prova a spiegare una seconda volta l’oggettivo problema. L’operatrice, che parla in italiano ma con accento straniero, tira in ballo un presunto overnella struttura, che avrebbe ricevuto due prenotazioni nello stesso momento.