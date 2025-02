Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 113 chili ma ora ho un collo da tacchino e pelle flaccida che pende dallo stomaco, dalle braccia e dalle gambe”: la confessione di Nikocado Avocado

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha113ma è rimasto con dellachee un “diinghiottito”. Questo è quel che è successo allo youtuber, divenuto noto per i video in cui si abbuffava di cibo e che nei mesi scorsi ha rivelato di avercirca 113in due anni in gran segreto. Se da un punto di vista della salute Nicholas Perry – questo il suo vero nome – è passato dall’essere obeso a unana più sana, è rimasto con quasi 5diin eccesso cadente e ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi chirurgici ale al viso, nonché sull’addome per rimuovere le eccedenze. Ha detto: “Non avevo affatto il mento, c’era solo questo grossoditrangugiato seduto sotto la mia faccia”, riporta DailyMail.