Ilfogliettone.it - Ho messo un cucchiaino di bicarbonato nel WC ed è cambiato tutto | Il trucco che solo poche nonne sapevano funziona ancora: risparmio e igiene

Leggi su Ilfogliettone.it

Un prodotto presente in casa che costa poco è la soluzione definitiva per igienizzare il tuo WC al meglio e con pochi gestiIldi sodio è un ingrediente versatile e naturale, ampiamente impiegato in numerosi settori, dalla cucina alla pulizia, fino alla cura personale. Le sue proprietà sbiancanti, leggermente abrasive e alcalinizzanti lo rendono ideale per diverse applicazioni quotidiane. È usato per preparare dentifrici e collutori fatti in casa, capaci di rinfrescare l’alito e sbiancare i denti, sebbene il suo impiego diretto debba essere moderato per evitare l’erosione dello smalto.Nella cura della pelle, ilsi presta a creare scrub delicati che rimuovono le cellule morte e migliorano l’aspetto della cute. Miscelato con acqua o oli naturali, può essere applicato su viso, corpo e aree soggette a callosità, come ginocchia e talloni, lasciando una sensazione di morbidezza e levigatezza.