Ho iniziato facendo il cuoco Con De Sica mangiammo anche le cavallette con il cioccolato Intervista a Massimo Boldi

«Hola mia carrierail». È unche in pochi conoscono quello che lui stesso racconta seduto placido sul divanetto di una terrazza di Sanremo, intercettato dopo un pranzo al ristorante del Gambero Rosso nel rooftop di CasaSanremo. «E hoa fare l'attore parlando di cucina», racconta ricordando nel dettaglio uno vecchissimo sketch - «era l'inizio degli anni Ottanta» - di lui vestito da chef che inveiva contro la pentola a pressione: «Sono contrario, non si vede la cottura», diceva nella clip tratta da A tutto gag, un programma televisivo italiano di genere varietà comico trasmesso la domenica in prima serata dalla seconda rete Rai tra febbraio e marzo 1980. «Sono sempre stato un tramite per la cucina, ne parlavo prendendo spunto dalla realtà e dalle novità che la televisione portava al grande pubblico».