Ho fatto un lifting e ora non riesco più a chiudere gli occhi neanche per dormire Sembra un film dell’orrore Il calvario di Joanne sfigurata da un intervento di chirurgia estetica

Quell’didoveva essere l’ultimo tassello per coronare il successo di una dieta che le avevaperdere 45 chili. Invece si è trasformato nell’inizio di un. È la storia diLaw, 56enne inglese, che dopo essersi sottoposta a unfacciale in una clinica in Turchia, si ritrova con il volto sfigurato, vistose cicatrici ma soprattutto incapace dicompletamente gli. E’ lei stessa a raccontare al Daily Mail quanto successo.La disavventura diinizia nel febbraio 2023, quando, dopo aver perso peso grazie a undi riduzione dello stomaco, decide di sottoporsi a unper eliminare le rughe e la pelle in eccesso sul volto, insomma, per risolvere quella che oggi viene definita “Ozempic face”. Si rivolge così alla stessa clinica turca dove aveva effettuato l’bariatrico, fiduciosa del risultato ottenuto in precedenza: “Ero entusiasta di farmi fare un lavoro sul viso nella stessa clinica per avere un aspetto senza rughe”, racconta.