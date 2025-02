Justcalcio.com - ‘Ho avuto alcune conversazioni con Arne Slot. Mentirei se dicessi che non sogno di tornare all’ex star del Liverpool di Liverpool si apre sull’uscita di Anfield e delinea la sua futura ambizione di tornare

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.In quella che è stata un’estate di cambiamenti significativi, ilha effettivamenteuna finestra di trasferimento molto tranquilla l’anno scorso.La partenza di Jurgen Klopp e il successivo arrivo della suasostitutiva e del nuovo direttore sportivo Richard Hughes non hanno portato a un grande cambiamento nello staff di gioco, con Federico Chiesa l’unico nuovo arrivo per la stagione 2024/25, con il portiere Giorgi Mamardashvili Unirsi al club, solo pera Valencia in prestito.Ilha anche realizzato due partenze significative, portando più di £ 40 milioni di fondi per mantenere felici i contrords del PSR, mentre i rivali della Premier League Brentford sono saliti per il difensore Sepp Van Den Berg e il centrocampista Fabio Carvalho.