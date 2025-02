Inter-news.it - Highlights Serie A | Roma-Monza 4-0: Saelemaekers l’ha fatto brutto

, posticipo della ventiseiesima giornata diA, è finita 4-0 a favore dei giallorossi. Quattro marcatori diversi e un gran gol diad aprire le danze. Di seguito glidi, partita che si è giocata allo Stadio Olimpico.SUCCESSO – Lavince in maniera quasi tranquilla contro ilcon il risultato di 4-0. Non c’è storia allo Stadio Olimpico, la squadra giallorossa viaggia e lo fa dominando gli avversari dal primo all’ultimo minuto. 23 tiri a 5, appena 2 in porta per ilmai pericoloso dalle parti di Svilar., Shomurodov, Angelino e Cristante hanno firmato il match portando la stessaal nono posto a quota 40 punti. Appena due in meno della Fiorentina sesta in classifica. Ilrimane all’ultimo posto con 14 punti appena, abbandonando quasi le possibilità di salvezza.