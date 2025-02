Internews24.com - Hernanes su Napoli Inter: c’è un dettaglio che può fare la differenza

Leggi su Internews24.com

di Redazionegioca in anticipo: cosa può accadere al Maradona nella sfida tra i campani e i nerazzurri di Simone InzaghiL’ex calciatore brasilianoè statopellato anche da Radio Kiss Kissper una chiacchierata sul big match all’orizzonte traal Maradona. Le parole dell’exverso la sfida di sabato al Maradona tra i campani e i nerazzurri, che si giocheranno un pezzo di scudetto:LA SFIDA – «Ilnon ha un problema realizzativo, le squadre che vincono il campionato devono essere solide e avere la giusta mentalità, una mentalità che va acquisita. Nella partita contro l’Udinese ho notato che Conte non fosse troppo tranquillo. Neres? Manca tanto, dopo aver perso Kvaratskhelia non ci voleva»– «Avere più competizioni sicuramente ti può influenzare, sarà una partita a scacchi.