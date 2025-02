Heretic avrà un sequel, i registi hanno annunciato i piani per un sequel e un prequel

Leggi su Cinefilos.it

un, iper une undiScott Beck e Bryan Woods parlano dei loro progetti per une dei. Il film horror religioso di A24 ha come protagonista Hugh Grant nel ruolo del sinistro Mr. Reed, che invita due giovani missionari, interpretati da Sophie Thatcher di Yellowjackets e Chloe East di The Fabelmans, a una partita di religione in una notte di tempesta.ha ricevuto grandi elogi da parte della critica e del pubblico, con un indice di gradimento del 93% da parte dei primi su Rotten Tomatoes.Il duo di scrittori edi Quiet Place ha recentemente discusso dei loroper i futuri filmnel podcast di The Discourse, ospitato da The Playlist. Beck ha rivelato chegià “idee divertenti” per “” e “un’ottima idea per un”, poiché si divertono a iniziare scrivendo la parte centrale di un progetto.