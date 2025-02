Biccy.it - Helena non è la prima finalista, cosa c’è dietro e perché è un grosso problema per il GF

Come anticipato dagli spot pubblicitari, ieri sera al Grande Fratello c’è stata l’elezione delladonna. Dopo le preferenze dei maschi della casa e una catena delle donne, al televoto sono andatePrestes, Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Chiunque in questi mesi abbia visto la gigantesca ondata di consensi che ha travolto la modella brasiliana avrebbe puntato tutto sulla sua vittoria e invece a trionfare è stata Jessica Morlacchi con il 57,18%, contro il 39,81% della Prestes. Maqueste percentuali si cela un mondo e soprattutto un grandeper il Grande Fratello.battuta da Jessica:c’è.Com’è possibile che– che al televoto per tornare al GF ha ottenuto il 61% delle preferenze contro il 16% di Jessica – abbia visto sfumare l’opportunità di diventare la? Per coloro che con audacia si avventurano il lunedì e il giovedì sera nelle oscure e insidiose lande di Twitter la soluzione è semplice.