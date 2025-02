Screenworld.it - He-Man: primo sguardo al film nella foto ufficiale (e i fan esultano)

Esplode il visibilio dei fan, tra i commenti al post rilasciato da Amazon. Il colosso dello streaming ha, infatti, rivelato la prima immaginedel lungometraggio live-action Masters of the Universe., in cui la testa è tagliata dall’inquadratura, si vede Nicholas Galitzine, nel ruolo di He-Man, a torso nudo. L’attore impugna l’inconfondibile Spada del Potere, tenendola verso il petto sostenuto dall’armatura. Masters of the Universe è nato come una linea di giocattoli Mattel, cui ha fatto seguito una serie di minicomic, negli anni ’80. Da allora, la proprietà intellettuale è stata adattata in molteplici forme, tra cui le serie Netflix abbastanza recenti Masters of the Universe: Revelation e Masters of the Universe: Revolution. È, inoltre, in fase di sviluppo la versione live-action della storia, con un cast che annovera, a parte Galitzine nel ruolo del protagonista, anche Alison Brie, Morena Baccarin, Idris Elba e Jared Leto.