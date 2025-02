Ilrestodelcarlino.it - Hashish nei pacchetti dei chewing-gum: arrestato

Pesaro, 25 febbraio – La droga confezionata neidelle gomme da masticare: ha ingannato molti ma non il fiuto di Ebro, il cane della Finanza. Che ha scoperto la presenza die fatto finire in carcere un 30enne, per detenzione a fini di spaccio. L’arresto è stato fatto nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto del traffico di droga. La droga era nascosta in un garage. In manette un soggetto domiciliato nell’hinterland pesarese. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari della Compagnia di Urbino, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga del Gruppo di Pesaro, hanno rinvenuto i 600 grammi di, già diviso in piccoli panetti da 25 grammi ciascuno, e duemila euro in contanti, che si ritiene siano possibile provento dell’attività di spaccio.