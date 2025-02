Anteprima24.it - Hashish e cocaina nelle polpette introdotte nel carcere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto Duecento grammi trasono stati sequestrati dagli agenti penitenziari deldi Avellino. La droga era stata occultata da un detenuto in una confezione di carne macinata e stava per essere portata all’interno della sezione detentiva. Lo riferisce il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci.Il detenuto ha tentato di disfarsi dell’involucro, che conteneva cinque panetti, lanciandolo in un cestino per i rifiuti. Una dettagliata informativa è stata trasmessa al pm della procura di Avellino. “Nonostante operino in condizioni estreme dovute alla carenza di organico e strumenti insufficienti – afferma Beneduci – gli agenti della Penitenziaria garantiscono la sicurezza di un istituto ad alta tensione con grande professionalità e spirito di servizio”.