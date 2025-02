Juventusnews24.com - Hancko Juve, contropartita per sbloccare l’affare col Feyenoord? C’è l’annuncio dell’agente. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24al? C’èdi Facundo Gonzalez. Le dichiarazioniFacundo Gonzalez nel? L’agente del difensore uruguaiano, ancora di proprietà dellantus, ha commentato l’ipotesi: ecco le parole di Martin Guastadisegno a TMW. Il centrale è attualmente in prestito proprio al.AGENTE FACUNDO GONZALEZ – «Non lo so. La verità è che non sono la persona giusta per parlare di questa cosa, ne discuteranno le società. Io nel caso accadrà ciò tratterò il contratto del ragazzo col».Leggi suntusnews24.com