Hamilton-Alonso scontro totale | furia rossa in F1

Lewise Fernandorappresentano due facce della stessa medaglia, due piloti che hanno scritto pagine indelebili della storia della Formula 1 e che, nonostante i percorsi diversi, continuano a essere protagonisti anche dopo quasi due decenni di carriera. La loro rivalità è nata nel 2007, quando il giovane talento inglese esordì in McLaren proprio al fianco dello spagnolo già due volte campione del mondo con la Renault. Quella stagione segnò il primo vero duello tra due personalità fortissime: da un lato, il campione affermato, determinato a imporsi come leader indiscusso del team; dall’altro, il giovanotto dal talento cristallino, pronto a sfidare il suo compagno di squadra e spodestarlo.Quella lotta interna, conclusa con un clamoroso pareggio in classifica e il titolo sfumato per entrambi a favore di Kimi Raikkonen, fu solo l’inizio di un dualismo che ha attraversato l’epoca moderna della F1.