Thesocialpost.it - Hamas, un esponente di spicco ammette: “Se avessi saputo come sarebbe finita a Gaza non ci sarebbe stato il 7 ottobre”

Leggi su Thesocialpost.it

Il dirigente diMoussa Abu Marzouk ha dichiarato che, se avesse previsto le conseguenze dell’attacco del 7, avrebbe cercato di fermarlo. In un’intervista al New York Times, il membro del politburo ha affermato: “Semocosasuccesso, non ciil 7”.Leggi anche:contro Israele: “Accordi violati, stop al rilascio degli ostaggi”Le divergenze all’interno diLe parole di Abu Marzouk segnano una differenza rispetto alle dichiarazioni passate di altri funzionari del gruppo. Poche settimane dopo l’attacco, Ghazi Hamad, altrodi, aveva annunciato che il 7solo “la prima volta”, promettendo nuovi assalti contro Israele.Tuttavia, la realtà dei fatti ha vistoindebolito, con la Striscia didevastata e la milizia incapace di replicare l’offensiva iniziale.