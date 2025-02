Liberoquotidiano.it - "Ha dato l'idea di ricchezza spregevole". Daniela Santanché, l'odio rosso di Bersani dalla Gruber | Video

"A noi è capitato che una pluridecorata vincitrice delle Olimpiadi si è dimessa da ministra per l'ipotesi di una faccenda che avrebbe comportato una contravvenzione. Ammetto che siamo esagerati, ma lo preferisco perché è una cosa incredibile che un ministro che ha chiesto le dimissioni per chiunque nel suo caso chiuda un occhio su di sé. Alla buon'ora si è scusata". Così Pier Luigia Otto e mezzo su La7. "Ci sono dei ricchi stimabili, ne ho conosciuti tanti - ha spiegato a Lilli- Capiscono com'è il mondo, come vive la gente comune e pensano di avere un minimo di responsabilità in più. Stasera Santanchè hal'della, quella arrogante, che disprezza la povertà, del cattivo gusto. Ha rivendicato orgogliosamente di essere di Fratelli d'Italia. Sono contento perché così ci capiamo: questo tipo di visione del mondo non è la nostra, non è questione di ricchi o poveri ma di prepotenza e arroganza verso la vita comune delle persone".