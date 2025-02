«Ha abusato sessualmente di 299 pazienti di 11 anni». A processo il chirurgo francese Joël Le Scouarnec

Leggi su Open.online

È iniziato ieri il più grandeper violenze sessuali su minori della storia della Francia. Al banco degli imputati siede l’ex74enneLe, accusato di stupro aggravato e aggressione sessuale aggravata nei confronti di 299dell’età media di 11. Secondo l’accusa, gli stupri si sarebbero protratti fra il 1986 e il 2014 durante visite mediche od operazioni chirurgiche. L’uomo rischia fino a 20di carcere. «Ho fatto cose orribili», ha detto l’uomo ieri aa Vannes, in Bretagna. Ilha affermato di essere «perfettamente consapevole che queste ferite non possono essere cancellate o guarite». E di essere pronto ad «assumersi la responsabilità» delle sue azioni.La condanna precedenteAttualmente l’uomo si trova già in prigione, dove sta scontando una pena di 15per gli stessi reati commessi su due nipoti, una paziente di quattroe vicina di casa di sei.