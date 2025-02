Zonawrestling.net - Gunther: “Dopo WrestleMania, Jey Uso finirà a servire nel suo ristorante preferito”

Come tutti ormai sappiamo,aver vinto la Royal Rumble di quest’anno, Jey Uso ha deciso di sfidareper il World Heavyweight Championship, nonostante il malcontento del Generale del Ring.Nell’ultima puntata di RAW, l’austriaco ha voluto mandare un forte messaggio a Jey, invitando Akira Tozawa a combattere contro di lui sul ring, per poi sconfiggerlo pococon una devastante Sleeper Hold. Pocol’incontroha pubblicato un video su X indirizzato a Jey Uso, con l’intento di provocarlo e fargli capire cosa gli aspetta nel loro match a41“La scorsa settimana ho detto chiaramente che la gente non è abbastanza intelligente da comprendere la mia arte. Così oggi ho dovuto dare un esempio visivo, usando qualcuno proprio come Jey Uso.