Guido Pini debutta in Moto3: "Pronto a dare gas. Sogno di vincere un giorno la MotoGP"

si appresta ad affrontare la sua stagione d’esordio nel Motomondiale, con l’obiettivo di ben figurare inda rookie sulla KTM del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Il diciassettenne toscano rappresenta uno dei giovani talenti più interessanti del movimento azzurro, dopo aver fatto intravedere un potenziale notevole nelle categorie propedeutiche nonostante alcuni infortuni. Il nativo di Borgo San Lorenzo classe 2008 si è raccontato a OA Sport in vista della prima gara dell’anno, prevista in Thailandia domenica 2 marzo.A fine dicembre hai subito un grave infortunio alle gambe: come stai ora?“Ha rovinato un po’ la preparazione invernale. Però siamo riusciti comunque a prepararci al meglio per arrivare a questi primi test. Quindi sono molto soddisfatto. Dai, siamo carichi per l’inizio della stagione”.