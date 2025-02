Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Poveri ma ricchissimi, Martedi 25 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

25sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "ma", la spassosa commedia diretta da Fausto Brizzi che riporta sullo schermo la famiglia Tucci, interpretata da Christian De Sica ed Enrico Brignano. Dopo essere diventati improvvisamente miliardari, i Tucci decidono di entrare in politica e organizzano un referendum per proclamare l’indipendenza del loro piccolo borgo. Ma la loro avventura politica si trasforma presto in un susseguirsi di situazioni esilaranti e imprevedibili, tra malintesi, colpi di scena e satira sociale pungente.