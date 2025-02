Nerdpool.it - Guida alle Uova di Pasqua Kinder 2025: tutte le novità e le sorprese più attese

Lasi avvicina e, come ogni anno,è pronta a stupire grandi e piccoli con una ncollezione didi cioccolato, ricche diesclusive e ispirate ai personaggi più amati. Ilporta con sé alcuneinteressanti e il ritorno dei classici più apprezzati. Scopriamo insieme quali sono ledisponibili quest’anno e quali gadget troveremo al loro interno.GranSorpresa: unaall’insegna della magia e del divertimentoIlGranSorpresa è da sempre il simbolo dellafirmata, grazie alla sua inconfondibile combinazione di cioccolato al latte eispirate ai brand più popolari tra bambini e ragazzi. Quest’anno la gamma si arricchisce di nuove collaborazioni e di un’ampia scelta di formati.Le diverse versioni diGranSorpresapropone il GranSorpresa in tre diversi formati per soddisfare ogni tipo di esigenza:GranSorpresa Gigante (320 g) È la versione più grande della linea ed è perfetta per chi vuole un uovo di dimensioni generose condi alto impatto.