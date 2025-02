Liberoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, Tajani: Invio truppe? "Si può pensare a missione dell'Onu, ma è presto"

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2025 "C'è ancora lain corso. Prima occorre arrivare alla pace, poi si vedrà cosa accadrà. Se dovesse esserci un cuscinetto che garantisca l'e la pace, si può'Onu. Non penso si penso si possa parlare ad un intervento di Nato o Ue, perché diventerebbero contropartia Federazione Russa. Non militari italiani in. Ma èper parlarne" così il Ministro degli Esteri Antonio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev