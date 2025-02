361magazine.com - Gucci apre la Milano Fashion Week 2025: il ritorno alle origini e Jannik Sinner super ospite d’eccezione

La maison fiorentina celebra la sua storia con la collezione “Continuum”, un omaggio ai codici che l’hanno resa iconica. In prima fila, il numero uno del tennis, mentre in passerella va in scena l’eleganza senza tempo diNon una semplice collezione di transizione, ma un vero e proprioradici.inaugura lacon “Continuum”, una sfilata che rende omaggio al fondatore, rileggendo con sguardo contemporaneo i codici che hanno plasmato l’identità della maison.Lontano drivoluzioni stilistiche degli ultimi anni, il brand di casa Kering sceglie di raccontarsi attraverso la sua essenza più autentica, affidandosi al proprio team creativo dopo l’uscita di scena di Sabato De Sarno.A impreziosire il parterre, un, simbolo di talento e determinazione, che si è lasciato immortalare dai fotografi con la stessa sicurezza che mostra sul campo da tennis.