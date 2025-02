Thesocialpost.it - Guasto sulla Roma-Cassino, treni in ritardo fino a due ore: la rabbia dei pendolari

Leggi su Thesocialpost.it

Ancora caos ferrovie in Italia, dopo le tantissime polemiche delle scorse settimane. La circolazione è infatti fortemente rallentatalineaper un problema tecnico alla linea in prossimità di Colleferro. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.Leggi anche: Crolla un ponte in costruzione: ci sono morti e feritiI– come ha reso noto Ferrovie – possono subire ritardia due ore, limitazioni e cancellazioni.Fortissimi i disagi per i, lavoratori e studenti che ogni giorni sono diretti verso la capitale. Banchine affollate e lunghissime attese,, segnalate sui social, dove si sottolinea anche la scarsezza delle informazioni. Attivato il sistema di bus sostitutivi che però, aggiungono i viaggiatori, sono insufficienti per l’altissimo numero di persone in viaggio al mattino prestoL'articoloina due ore: ladeiproviene da The Social Post.