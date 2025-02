Juventusnews24.com - Guardalà ha le idee chiare: «Questo bianconero è un giocatore importante. Domani mi aspetto tre scelte di formazione…»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha reso pubbliche le proprie impressioni su Juve Empoli e ha svelato di aspettarsia livello didi formazioneGiovanniha chiarito alcune delle situazioni che riguardano la Juve, cheaffronterà l’Empoli all’Allianz Stadium per il quarto di finale di Coppa Italia. Ecco cos’ha detto a Sky Sport, a cui ha rivelato tre aspettative di formazione.GATTI – «In 25 partite Gatti ha saltato solo la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, per il resto è sempre partito titolare. Ha giocato 2945 minuti, segiocherà supererà i 3000. Lui è un, però evidentemente i suoi dati sono incoraggianti. Con l’assenza di Bremer, Cabal, poi Kalulu, Renato Veiga e Cambiaso, che non verrà rischiato, gli uomini sono contati».