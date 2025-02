Iltempo.it - Grosses Inciucionen: Merz premia il disastro di Scholz

Il giorno dopo le elezioni in Germania, Friederich, leader dell'abbinata Cdu-Csu risultata vincente alle elezioni, entra subito nel vivo dell'agenda. Che vede una questione internazionale grande così, la tenuta dell'asse atlantico. «Sono convinto che potremo convincere gli americani che l'Europa sia nel loro interesse. Ma dobbiamo anche confrontarci allo scenario peggiore», ha detto colui che sarà il prossimo cancelliere. E ancora ha affermato che per quanto riguarda dazi e Nato, l' «Europa dovrà parlare con una voce sola». Quando al cardine di tutto, cioè la formazione della coalizione di governo, un nuovo abbraccio con Spd, a quattro anni dall'uscita di scena di Angela Merkel, è la strada scelta. «Nei prossimi giorni -ha detto- saranno avviati i primi colloqui». Il mancato superamento della soglia dei liberali e degli antisistema BSW ha aumentato la quota dei seggi per il partito di centrodestra e i socialdemocratici, che insieme arriveranno a 328, dodici in più della quota di maggioranza.