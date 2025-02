Dayitalianews.com - Gravina di Catania, in trappola 2 truffatori di anziani: arrestato 42enne pregiudicato

I Carabinieri della Compagnia didi, sono riusciti ad arrestare in flagranza, per tentata truffa aggravata, une a denunciare un 17enne, entrambi di.La vittima prescelta, una signora di 65 anni residente a Mascalucia, aveva partecipato ad una delle tante conferenze dedicate alla prevenzione di questi odiosi reati, organizzate proprio dai Carabinieri die dunque, quando il finto maresciallo l’ha contattata, chiedendole del denaro per evitare l’arresto del figlio che, a suo dire, aveva investito una donna in stato interessante, lei ha retto il gioco ma, contemporaneamente, con un altro telefono, ha avvisato i Carabinieri.Compresa la necessità di un tempestivo intervento, il Comandante della Compagnia è intervenuto personalmente, assieme ai militari della Sezione Operativa e a quelli della Tenenza di Mascalucia, pianificando l’intervento in modo da cogliere sul fatto i malviventi.