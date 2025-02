Lanazione.it - Grave anziano investito a Poggibonsi

(Siena), 25 febbraio 2025 –incidente stradale aintorno alle 14,30: un pedone di 86 anni è stato portato all’ospedale delle Scotte di Siena in codice rosso dopo essere statoda un’auto. L’incidente è avvenuto in via Salceto. Sul posto sono arrivati l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza die la Polizia municipale.