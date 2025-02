Liberoquotidiano.it - Grandi e piccoli: trovate le differenze

Come si misura la grandezza di un leader? Dai fatti, contano soltanto i fatti, non le chiacchiere degli avversari né i complimenti interessati, ma la cronaca delle cose che accadono. Anno 2025, lunedì 24 febbraio, cronaca della giornata di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri: riunione del G7 sulla crisi in Ucraina; telefonata di complimenti e primo scambio di vedute sullo scenario europeo con il vincitore delle elezioni in Germania, Friedrich Merz; vertice con il leader degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per la firma di accordi economici del valore di 40 miliardi di dollari; Consiglio dei ministri in cui Meloni rinvia il provvedimento sulle bollette perché lo vuole migliorare rispetto ai bisogni delle famiglie italiane; sondaggio Swg sui consensi dei partiti dove Fratelli d'Italia, dopo due anni e mezzo di governo, è oltre il 30 per cento; dulcis in fundo, chiusura della giornata con il botto, conferenza stampa di Donald Trump e Emmanuel Macron nello Studio Ovale a Washington, con il presidente degli Stati Uniti d'America che decide di rimarcare «la leadership molto forte» di «Giorgia».