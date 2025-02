Lanazione.it - Grande successo per la Compagnia del Polvarone nella Rassegna Teatrale di Capolona

Arezzo, 25 febbraio 2025 –per ladeldi. Il gruppo guidato da Roberta Sodi tornava sul palcoscenico dopo la lunga pausa invernale ed è stato un autentico plebiscito. Pubblico in piedi alla fine dello spettacolo e grandi applausi per tutti i protagonisti della serata. Una prestazione straordinaria di tutto il cast, bravissimi i nuovi arrivati e molto apprezzati gli Ardacapo che con i loro stornelli hanno punteggiato la trama di BRIGITTA DAMM’UN BACINO. Molto soddisfatti naturalmente anche gli organizzatori che hanno registrato un incredibile sold out. Particolarmente soddisfatta la regista Roberta Sodi: “Una serata bellissima che ci ha gratificato moltissimo. La sala strapiena con un pubblico molto partecipe ha fatto scattare un feeling particolare che ci ha dato stimoli econcentrazione.