Casertanews.it - Grande sfilata di carri allegorici da Cervino a Santa Maria a Vico

Leggi su Casertanews.it

Al via il “Carnevale Comune”: rinnovato il sodalizio tra. Ufficializzato il programma della terza edizione, con unappuntamento in condivisone fissato per martedì 4 marzo.Nel dettaglio, come annunciato dal sindaco diGiuseppe Vinciguerra e dalla.