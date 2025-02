Superguidatv.it - Grande Fratello, Zeudi sotto accusa: si è avvicinata ad Helena per strategia? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

sono sempre più nemiche nella casa del. In particolare la ex Miss Italia vieneta di essere entrata con unaben precisa verso la modella.non è sincera nella casa?Si parla dial. Nella casa in molti non credono alla sincerità della ex Miss Italia, in particolare da quando Maria Teresa Ruta le ha raccontato del flirt tra Dayane e Adua successo in una vecchia edizione del GF VIP. Ancheè stranita dalla ex amica: “lei ha saputo tutto di me prima di entrare al GF, ha dimostrato di conoscere tutto di me, dobbiamo mettere in discussione il comportamento suo. Lei sapeva che Javier mi piaceva e pure rideva di me. Non voglio mettermi in difficoltà, sono anche uscita dalla casa, lei rideva di me, mi è dispiaciuta molto”.