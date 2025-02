Tvzap.it - “Grande Fratello”, Zeudi delusa da Helena: cosa è successo (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nella puntata deldi ieri, lunedì 24 febbraio 2025, è andato in onda l’ennesimo scontro traPrestess eDi Palma. La modella brasiliana, infatti, è convinta che all’interno della Casa sia stata “usata” daper motivi strategici, mettendo in scena i sentimenti e l’attrazione per lei.è arrivata a dire delle parole che hanno deluso particolarmente, che poi si è sfogata con Shaila. Cos’è? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, Stefania Orlando lascia la Casa: l’annuncio poco faLeggi anche: “”, l’atroce dubbio su Lorenzo e Shaila:è emerso“”, la lite train puntataDopo l’intesa iniziale, traDi Palma ePrestes qualsi è spezzato. Le due ora non si possono vedere e anche nella puntata di ieri hanno avuto una pesante discussione.