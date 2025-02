Tvzap.it - “Grande Fratello”, Yulia rompe il silenzio sul presunto tradimento

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,ile prende una decisione su Giglio – La puntata delandata in onda ieri sera, 24 febbraio 2025, ha visto l’assenza diBruschi, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una mancanza che ha suscitato parecchio clamore, visto che la modella è stata avvistata in compagnia del suo ex Simone Costa. Che tipo di rapporto hanno ora i due? Avrà degli effetti sul legame con Luca Giglioli, attuale concorrente del “GF”? ( dopo le foto)Leggi anche: “”, Stefania Orlando lascia la Casa: l’annuncio poco faLeggi anche: “Belcanto”, stasera il debutto su Rai 1: trama, cast e curiosità“”,ile prende una decisione su GiglioPrima della diretta del “”,Bruschi ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram la sua impossibilità a partecipare alla puntata, evidenziando che tale decisione non dipendeva da lei.