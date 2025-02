Isaechia.it - Grande Fratello, trentaquattresima puntata: eliminato Iago, Jessica è la seconda finalista. I nominati sono…

Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre in postazione social Rebecca Staffelli. Lasi è aperta con la clip del dissing di Shaila contro Helena, mostrato in una clip. Signorini ha interrogato Shaila sull’uso del termine “seven eight”, rivelando, con l’aiuto di Enzo Paolo Turchi, che nella smorfia napoletana indica una “cattiva ragazza”. L’D’Apice ha difeso Shaila, sostenendo che fosse una coincidenza.Si è parlato anche dell’intesa tra Stefania Orlando eGarcia, nata durante il tempo trascorso nel tugurio. Nonostante il bacio scambiato durante un gioco, Orlando ha chiarito che tra loro esiste solo un’intesa mentale e che non sta cercando una relazione, essendo ancora legata all’ex marito Simone.