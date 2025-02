Tvzap.it - “Grande Fratello”, Stefania Orlando lascia la casa: cosa è successo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,laè una delle concorrenti preferite di questa edizione del, seppur abbia fatto il suo ingresso nellapiù spiata d’Italia solamente il 16 dicembre scorso. La showgirl piace per la sua schiettezza e anche per la sua liason con Iago Garcia che, proprio ieri sera ha abbandonato il gioco perdendo al televoto. Il profilo «X» del “GF” ha comunicato che anchehato il gioco momentaneamente. Nel messaggio su “X” si legge: «, per motivi personali,momentaneamente ladi». Gli utenti social hanno già cominciato a fare supposizioni: c’è chi dice che l’abbia fatto per strategia e chi, invece ricorda che la showgirl ha due genitori molto anziani che la attendono fuori dalla